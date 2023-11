Pivô da separação? Quem é Aline Farias, a modelo que expôs mensagens íntimas de Neymar

Nas conversas expostas, os dois estavam flertando e combinando um possível encontro quando Neymar estivesse em São Paulo. A repercussão fez com que Bruna Biancardi, mãe da filha recém-nascida do jogador, se pronunciasse nesta terça-feira (28) esclarecendo que não está em um relacionamento e pedindo para que parassem de a “relacionar com as frequentes notícias”.

Aline nasceu na comunidade Vila Pinho em Belo Horizonte e ficou conhecida na internet inicialmente por fazer streams do jogo “Free Fire”. Ela tem um canal no YouTube. Até 2021, fazia lives de jogos com frequência e já foi Top 1 no Brasil do jogo “Point Blank” — jogo de tiro em primeira pessoa.