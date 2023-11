PM promove encontro de bandas em homenagem ao Dia do Músico

Nesta quarta (22), o Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), será palco de um evento promovido pela Polícia Militar Do Estado do Acre (Pmac): o Encontro de Bandas em Homenagem ao Dia do Músico. A atração principal da noite será a estreia da Camerata Filarmônica do Acre, com um repertório de músicas eruditas na abertura do evento, que prometem encantar o público com um espetáculo musical.

O evento também contará com a participação especial de outras bandas de música Acreana, incluindo a banda de música da PMAC – A FUIROSA, Banda Mirim da PMAC, Banda Marcial do CMET, Colégio Civilco Militar Wilson Barbosa- ABANFACRE, Grupo de choro Afuá e Quarteto de Clarinetes.

A história da Camerata Filarmônica do Acre começou em 3 de setembro de 2023, quando o Maestro Afonso Portela, também atual Diretor da Escola de Música do Acre, fundou o grupo, junto a colaboração dos Maestros Lidson Martins e Pedro Cruz, além da Diretora de Produção Rayssa Silveira. Atualmente contam com 40 integrantes que compõem o Coro e a Orquestra.

A iniciativa visa incentivar a música e a cultura na região, proporcionando ao público um espetáculo memorável. Não perca essa oportunidade de prestigiar o talento da Camerata Filarmônica do Acre e de outras bandas locais. O Teatro Universitário da Ufac será o ponto de encontro para uma noite cheia de emoções e boa música. Toda a comunidade está convidada a participar desse momento especial.

Serviço

Evento: Encontro de Bandas em Homenagem ao Dia do Músico

Data: 22 de novembro de 2023

Horário: 18h

Local: Teatro Universitário da UFAC

Realização: UFAC, Polícia Militar do Estado do Acre e PROEX

Apoio: Multi Pet, Mini Shopping, Roda Viva Transportes e Logística e Igreja Universal.