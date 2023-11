Policial militar acreana se destaca em competição de fisiculturismo em Porto Alegre

Dedicação, disciplina, foco e muita determinação, esses são alguns dos quesitos que Daniele da Silva dos Santos possuí e que a levaram ao pódio e posição de destaque na Copa dos Campeões 2023, realizada no domingo, 19, em Porto Alegre. A competição é o maior e mais esperado evento de fisiculturismo do Sul do país.

A 3° Sargento PMAC Daniele, é apaixonada por atividade física e praticante de musculação há 14 anos e pela primeira vez decidiu participar de uma competição de fisiculturismo e competiu na categoria wellness. Na oportunidade a atleta ficou dentro do “Top 3”, sendo a terceira colocada.

Daniele compartilhou sua felicidade ao alcançar o “Top 3” em sua estreia competitiva, destacando a importância da dedicação ao longo dos anos e agradeceu o apoio de sua equipe e familiares