Protesto de moradores causa engarrafamento nas principais avenidas de Rio Branco

Uma imagem enviada ao ContilNet na noite desta segunda-feira (27) mostra um cenário caótico de congestionamento em Rio Branco, resultado direto do fechamento da avenida e ponte pelos moradores do Bairro da Paz. Apesar dos esforços da polícia no local para restabelecer a fluidez no trânsito, a situação permanece lenta, e uma fila extensa de veículos se estende por quilômetros.

O engarrafamento não acontece só no bairro da Paz segundo informações do ContilNet há registros de congestionamentos também na Avenida Ceará e Estrada Dias Martins.

O protesto teve início na tarde desta segunda-feira (27), quando moradores do Bairro da Paz decidiram fechar a ponte sobre o Igarapé Batista, localizada na Avenida Valdomiro Lopes.

O motivo do ato é a demora na entrega dos móveis e eletrodomésticos do Programa Recomeço para Famílias 2023. Este programa tem como objetivo amparar aqueles que tiveram suas residências atingidas pela recente enchente do Rio Acre e dos igarapés na capital acreana.

O Programa Recomeço para Famílias 2023, inicialmente destinado a fornecer ajuda às vítimas das enchentes, agora se torna o epicentro de críticas e protestos por parte daqueles que cobram por uma resposta mais ágil e eficaz.