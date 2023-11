Quase sem vida, cachorrinho é abandonado dentro de sacola e história tem desfecho emocionante

Um vídeo compartilhado pelo projeto social Amor Animal repercutiu nas redes sociais. O caso em questão é de um pequeno SRD com apenas 20 dias de vida, abandonado em um matagal em Rio Branco.

O filhote foi encontrado pelo projeto social, que precisou agir rapidamente para mantê-lo vivo. Segundo o projeto, o animal necessitou de transfusão de sangue com urgência. “Pegamos ele com no máximo 20 dias de vida, estava quase morto. Achei que nem ia resistir, porque nem respirar conseguia; estava muito fraco. Ele passou uma semana internado”, relatou o projeto à coluna Douglas Richer, do portal ContilNet.

No vídeo, a trajetória do filhote é compartilhada com um final muito feliz. O pequeno recebeu todo o tratamento necessário e resistiu. Após a recuperação, foi adotado e ganhou um novo lar. Vale ressaltar que o projeto social Amor Animal não é uma ONG nem um abrigo, dependendo totalmente de doações. Para contribuir, envie qualquer quantia via Pix para: 054.423.822-21.

Veja o vídeo: