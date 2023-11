Show apresenta Verônica Padrão e Maíra Padrão em uma Noite Memorável de Música

As cantoras Verônica Padrão e Maíra Padrão estão prontas para encantar o público de A Confraria no dia 23 de novembro em um show imperdível que promete celebrar a diversidade musical. As cantoras irão mostrar suas diferentes abordagens musicais: Verônica encantando o público com o seu brega nordestino característico, enquanto Maíra se entregará ao puro espírito do pop rock e da mpb.

A singularidade deste evento reside na capacidade de as artistas transcenderem os limites dos gêneros e oferecerem uma noite emocionante de música ao vivo. O público pode esperar uma experiência verdadeiramente única e envolvente que ecoará em suas almas e corações.

Verônica Padrão, conhecida por sua voz cativante e performances emocionais, trará à plateia a autenticidade e a riqueza cultural de suas raízes. Sua conexão com a música toca profundamente as emoções de todos que a escutam.

Maíra Padrão, por outro lado, explorará o pop rock e a mpb em sua forma mais criativa e apaixonada. Com sua presença de palco cativante, ela fará com que o público se entregue à energia pulsante do show.

Este será um evento musical inesquecível que transcenderá as barreiras musicais e unirá amantes da música de variados estilos. Não perca a oportunidade de testemunhar Verônica Padrão e Maíra Padrão em uma noite de celebração da música autêntica e apaixonada.

Detalhes do Show “UM TAL PADRÃO DE VERÔNICA E MAÍRA”

Data: 23 de novembro

Local: A Confraria, [Rua Parque da Maternidade, 46 – Capoeira, Rio Branco – AC

Horário: 21h

As mesas para o show “UM TAL PADRÃO DE VERÔNICA E MAÍRA” estão à venda agora e podem ser adquiridas pelo contato 68 99208-0820 ou 68 8120-4438.

Para mais informações, entre em contato com 68 99208-0820 ou 68 8120-4438 ou visite @veronicapadrao

