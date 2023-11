Via Verde Shopping recebe Papai Noel em comemoração ao Natal

O Via Verde Shopping recebe neste sábado (11), a partir das 16h, o Papai Noel para iniciar as comemorações natalinas. Com o tema “O Fabuloso Natal do Via Verde Shopping”, que tem temática de circo, a programação do evento contará com diversas atrações especiais.

Além da presença do Papai Noel, também participará a banda do Colégio Militar Tiradentes, que vai acompanhar o cortejo do Noel. A banda de música do Exército também irá se apresentar no shopping, das 17h às 19h, e o coral do Colégio Adventista fará uma apresentação das 19h às 20h.

O Via Verde Shopping convida a todos para aproveitarem essa programação super especial! Vem comemorar o Natal no Via Verde Shopping!

