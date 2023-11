VÍDEO: cotia invade posto de gasolina no Acre e funcionários ficam assustados

Uma cena inusitada foi registrada na manhã desta sexta-feira (24) no posto do Roselão, em Sena Madureira, interior do Acre.

Uma cotia apareceu no local e causou uma confusão entre os funcionários do posto. Um deles, resgatou o animal e levou a cotia para um lugar afastado.

ASSISTA:

A cutia (Dasyprocta leporina) é um roedor que pertence à família Caviidae. De pequeno-médio porte, atinge cerca de 50 cm de comprimento. A cor é meio parda, com tons brilhantes em amarelo e pelos mais avermelhados na parte traseira do corpo.

As pernas são finas e altas para um roedor. O corpo, por sua vez, é grosso. Tem uma cauda pequena quase imperceptível no animal.

A espécie ocorre em matas e florestas verdes que são úmidas e apresentam baixa altitude.