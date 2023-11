Vídeorreportagem explora os sabores do Mercado Municipal Beira Rio em Cruzeiro do Sul; confira

Nesta semana, o repórter Juan Diaz, do ContilNet, embarcou em uma jornada gastronômica em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, mais especificamente no Mercado Municipal Beira Rio. O objetivo era descobrir os segredos por trás da venda de farinha, um dos produtos mais procurados na região, e explorar as delícias das comidas típicas locais.

Ao adentrar no Mercado Beira Rio, o repórter teve a oportunidade de conversar com comerciantes locais, entre eles o Siri e a experiente dona Rocilda, responsável por uma acolhedora pensão no local.

O espaço não é apenas um local de comércio, mas um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade compartilhar suas tradições e celebrar a riqueza gastronômica local.

