Apaixonado e esticado: Roberto Carlos surge rejuvenescido em Especial na Globo

Não há final de ano na Globo sem o ‘Rei’. O Especial de Roberto Carlos é exibido desde 1974. Não foi ao ar apenas em 1999 porque em dezembro daquele ano o cantor ficou viúvo de sua terceira mulher, Maria Rita.

Desta vez, a atração ganhou o título ‘Eu Ofereço Flores’. O artista repetiu as cores do figurino do ano passado: branco (no terno feito sob medida) e dourado (na gravata usada de maneira despojada).

A poucos meses de completar 83 anos, Roberto apareceu com o rosto mais firme e liso, em evidente sinal de tratamento estético. Ele é adepto de plásticas e preenchimentos para minimizar rugas e flacidez.

Sem aceitar a calvície, o artista já se submeteu a seis implantes de cabelo. Tirou fios até do peito para colocar em áreas escassas na cabeça.

A aferição prévia, minuto a minuto, realizada pela Kantar Ibope indica que este Especial registrou boa audiência devido ao público herdado da novela ‘Terra e Paixão’.

Ficou a maior parte do tempo na casa dos 20 pontos. O índice consolidado será conhecido apenas na terça-feira (26). Em 2022, a média foi de 18,6 pontos.

No palco da casa de shows Qualistage, no Rio, Roberto Carlos recebeu para fazer duetos Ana Castela, Luisa Sonza, Jão e Fábio Jr. Aliás, o veterano de 70 anos também surgiu com o rosto renovado.

Passado o programa, permanece o mistério sobre a nova namorada do ‘Rei’ do romantismo. A imprensa e os fãs tentam descobrir a identidade da mulher desde março, quando o próprio RC anunciou – todo sorridente – que tinha uma nova paixão.

O ‘novo’ Roberto Carlos, com rosto liso; e o cantor no Especial do ano passado Foto: Reprodução