Beth Passos traz cliques da formatura da turma do Metakids, realizada pelo Colégio Meta; veja fotos

“São os pequenos grandes passos que garantem o futuro”, com esse pensamento o colégio Meta realizou a formatura da turma do Metakids. O belo evento teve momentos emocionantes como o discurso do gestor da instituição Evaristo de Luca e da coordenadora do curso Priscila Couto Reis.

A procuradora Meri Cristina Gonçalves celebrando os 23 anos de atuação no Ministério Público do Estado do Acre. Parabéns!



O casal Luiz e Elisângela Rocha feliz da vida com a graduação da filha Emanuelle em Biomedicina. O futuro já chegou!

O médico Mizael Ribeiro e a biomédica Jhielly Valentim vão comemorar no próximo sábado o primeiro aniversário da princesa Ayla. O casal é anfitrião de primeira e o evento certamente marcará a linda família e convidados.



Online

*Apenas chocada com a informação que recebi e chequei: O cinema localizado no Via Verde shopping não exibe lançamentos de filmes em circuito nacional, e por tabela, internacional. O pior é conseguir falar com o setor de relacionamentos do lugar para saber o motivo. Que vergonha para os acreanos terem que viajar para Porto Velho se quiserem assistir ao lançamento de um filme!

*Meyre Manaus pilotou o Acre Dance Night Away no Paris Garden na última quarta-feira. Boa pedida para o meio da semana nas férias em Rio Branco. Torcendo para que decole!

*Será dia 20 de dezembro a cerimônia de entrega do I Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, Giovanni Acioly e terá lugar no Gran Reserva. Por certo o evento reunirá a imprensa acreana para uma grande confraternização.

*O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, na última segunda-feira (11), o Plano Ruas Visíveis – Pelo Direito ao Futuro da População em Situação de Rua. A medida promove a efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua e tem investimento de R$ 982 milhões. Nada de picanha, só incentivo!

*Falando em picanha, a famosa peça de carne também foi usada na campanha de Javier Milei ao governo da Argentina.

*Senado aprovou ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal (STF) por 47 votos a favor e 31 contra. Subprocurador Paulo Gonet recebeu 65 votos a favor e 11 contra para comandar Procuradoria-Geral da República (PGR).

*Em artigo recente, Bill Gates elogiou o sistema de saúde pública do Brasil e afirmou que o mundo poderia aprender com o País. ” Em cerca de três décadas, o Brasil reduziu a mortalidade materna em quase 60%, a mortalidade infantil de menores de cinco anos em 75% – ultrapassando as tendências globais – e aumentou a esperança de vida em quase uma década. (…) resultados de investimentos de longo prazo que o Brasil fez no sistema de saúde primário. “ Viva o SUS!

*O Brasil é mesmo em país curioso. Lançou uma nova carteira de identidade, com apenas um número – o do CPF – que valeria para tudo. Não está funcionando. Em muitos lugares, inclusive em cartórios e documentos por internet, seguem pedindo o número da identidade – que, desde o documento novo, não existe mais. Falta de compartilhamento de informação, para dizer menos!

*Os professores nos ensinaram sobre terras improdutivas. Autores respeitáveis desqualificavam o meio rural. Ter vínculos com a roça era ser ignorante, bobo e uma companhia a ser evitada. Nisso o Brasil mudou para melhor graças a imigrantes das mais diversas etnias e culturas. Mudou também o conceito sobre os habitantes do meio rural e dos que fazem o agronegócio, seu novo nome. Nas colunas de Etimologia surgiram novas palavras como “agrobói” e “agrogirl”. A mecanização da agricultura dispensou os boias-frias, na mesa dos brasileiros aumentou a oferta de comida, infelizmente não para todos ainda nos níveis mínimos de dignidade.

*Inacreditável. A Argentina alcançou um novo patamar: comemorar derrota. O empossado gritava: “Não temos dinheiro!” E o povo ovacionava… “100 anos de retrocesso!” (Com o apoiador Macri ao lado) e o povo delirava. A pós-verdade no seu ápice, delírio coletivo. Ao lado, o ex presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o presidente que perdeu o país para Rússia e veio comemorar. Comemorar O QUÊ? As derrotas? Ou anda atrás de mídia e patrocínio para suas matanças de inocentes? Poucas vezes se viu tantos derrotados juntos. Que oportunidade perdida, que década perdida. O Rei realmente está nu. Mundialmente falando!

*Ainda sobre o presidente argentino Javier Milei, ele revogou um decreto para nomear sua irmã a cargo no governo alterando um decreto que impedia o presidente de nomear familiares diretos na administração pública.

*As nações fundadoras da OTAN são exatamente as nações que colonizaram a África, a Ásia e a América do Sul. Os mesmos países que dominaram a América do Norte e a Austrália, exterminando suas populações indígenas. Os Países Baixos, a Espanha, Portugal, a França e a Grã-Bretanha extraíram a riqueza da América do Sul e Central e governaram as pessoas que lá viviam, bem como os escravos que importaram da África. Espanha, Portugal, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Reino Unido e França reuniram-se literalmente para chegar a acordo sobre quem possuía o quê em África, para que pudessem dedicar o seu tempo à repressão do povo africano, em vez de lutarem entre si, à medida que avançavam. O mesmo grupo foi culpado de criar colónias em praticamente cada centímetro da Ásia Oriental.

*Foram 45.562 mortes por homicídio segundo o “Estudo Global Sobre Homicídios”, da ONU, sendo 21 brasileiros assassinados para cada 100 mil habitantes. Os países que fecham o top da lista são Índia (41.330 casos), México (35.700) e Estados Unidos (22.941) registros.

*O Natal chegando. Se for faxinar a casa, faxine antes o coração. Se for enfeitar a árvore, comece com gratidão. Se for acender as luzes, acenda antes a da oração. Se for embrulhar os presentes, coloque amor em cada um. Se for preparar a ceia, inclua no cardápio paz, fraternidade e união.

Por que os poloneses ficam acordados na noite de Natal

Jesus, Judas e Pedro chegam esfomeados a uma estalagem. Eles não têm o que comer.

A dona da pousada propõe vender-lhes um ganso. Judas sopra as penas da barriga da ave e pechincha no preço, dizendo que o ganso é muito magro. Jesus propõe que os três vão dormir, enquanto a ave é preparada, e como a comida não é suficiente para todos, diz que quem tiver o sonho mais bonito comerá o ganso.

No conto de Reymont, Judas, que é ruivo, fica acordado e come a ave enquanto Pedro e Jesus dormem.

Quando o mestre pergunta qual foi seu sonho, Judas responde com cinismo:

‘Sonhei que me levantava e que em sonhos comia o ganso’.

O escritor conclui que esta é a razão de o povo da Polônia ficar em vigília na noite de Natal.

O conto é de Wladyslaw Stanislaw Reymont, Prêmio Nobel de Literatura em 1924.