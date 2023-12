Cantata de Natal emociona famílias em frente ao Palácio Rio Branco; veja fotos

O Palácio Rio Branco foi palco de uma apresentação natalina, na noite dessa sexta-feira (1), no centro da capital acreana. A cantata apresentada pela Escola de Música emocionou dezenas de famílias que acompanharam o espetáculo.

Mais de 130 músicos entre estudantes, professores da Escola de Música Acreana e participantes da comunidade fizeram parte da performance. A Cantada teve no repertório, canções populares como Noite Feliz, Então é Natal, Bate o Sino, dentre outras.

A governadora em exercício, Mailza Assis, destacou a importância do evento que atraiu diversas familias acreanas. “Esse momento é de amor, de paz e de esperança. Quero convidar todas as famílias acreanas, que compareceram e convidar aquelas que não vieram para esse evento”, destacou.

Para a apresentação, um grupo de crianças ficaram posicionados nas janelas do Palácio e nas escadarias ficaramos adolescentes, seguido da banda com um professor e a regência no último andar. Foram apresentados oito clássicos natalinos.

Em entrevista ao portal ContilNet, o coordenador geral da Escola de Música Acreana, Afonso Portela, falou que o momento é importante para os participantes.

“Eu acho que essa noite é o resultado do trabalho que a gente desenvolve na Escola de Música e de muito esforço, né? De muita força de vontade eu acredito que o que a gente pratica, né? No âmbito artístico é feito com muito carinho, com muito amor e é por isso que a gente tem resultados como esse que vocês tão vendo hoje, um coral de e uma orquestra que juntando todo mundo a gente tem mais de cento e cento e trinta integrantes, pessoas que tão empenhadas, professores que ensaiaram nos finais de semana e esses resultados aparece justamente por isso porque a gente faz com muito cuidado porque a gente quer apresentar pra população um trabalho de qualidade.

A Cantata de Natal foi realizado pelo Governo do Acre e recebeu o patrocínio do grupo Energisa, que ofertou oficinas de música com artistas acreanos, para aperfeiçoar os estudos e os ensaios de membros da comunidade que participaram dos concertos.