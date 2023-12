Coluna do Theodoro traz detalhes sobre iluminação de natal da Prefeitura de Rio Branco

Luzes de Natal

Prefeito de Rio Branco Tião Bocalon inaugura com uma grande festa no sábado a poderosa iluminação de natal na praça Plácido de Castro, este ano com várias novidades para dar maior brilho ao nosso final de ano.

Com o governador Gladson Cameli ,o procurador Danilo Lovisaro foi reconduzido a presidência do Ministério Público do Acre

Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça, procurador Oswaldo D’Albuquerque, parabenizou a escolha de Gladson por Lovisaro e enalteceu a gestão do Ministério Público. “Quero parabenizar o Dr Danilo juntamente com o Celso e Gláucio por uma gestão que preza pela unidade. É a vitória dos membros do Ministério Público. Só desejo sucesso renovado. Quero parabenizar o governador pelo belo trabalho que o senhor você fazendo em busca da unidade em todo o Estado. Vossa excelência é um democrata”, destacou.

Médica Jessica Sales está com a bola toda para conquistar a prefeitura de Cruzeiro do Sul, o segundo maior colégio eleitoral do estado

Lucas e Isadora Theodoro com a mãe Edilene Theodoro curtido as belezas de Florianópolis

Retrato do esquecimento

Dizem que a sede do Rio Branco Futeboll Clube ,que no passado foi o salão mais nobre de Rio Branco, foi tombado pelo governo do estado . Se isso for verdade está passando da hora do governo providencial a reconstrução do clube que guarda grandes memórias da sociedade acreana.

O cofre é bom!!!

Levantamento feito pelo professor associado da Fundação Dom Cabral e colunista do Valor Econômico, Bruno Carazza, mostra que 59,10% dos juízes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) receberam, no ano passado, salários superiores aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar disso, a quantidade de magistrados do tribunal acreano que ganham mais que os ministros da corte suprema é a menor entre os todos os TJ’s do país. Em sete deles, Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Sergipe o percentual fecha nos 100%.

O FANATISMO CEGA

O fanatismo e a ignorância cegam. Os Pastores Evangélicos bolsonaristas e seguidores fizeram um ato na Avenida Paulista, para protestar contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por não atender a PGR e não liberar um dos que depredaram as sedes dos poderes, que morreu de mal súbito na prisão. O fanatismo ideológico é tanto que se esqueceram que o ministro do STF que negou o Habeas Corpus de soltura, foi o “terrivelmente evangélico” André Mendonça, ministro do STF nomeado por Bolsonaro.

A conta chegou!

A espera da decisão ministra Nancy do STJ, Relatora do caso, que manifestar sobre o pedido do MPF de afastamento do Gladson e torná-lo réu, a equipe de governo está em polvorosa.

Os opostos

Não convidem jamais para a mesma mesa a ministra do meio ambiente Marina Silva e o Senador Marcio Bittar . Os dois vivem travando embates quando o assunto é maio ambiente!

