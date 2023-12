Comemorando 300 jogos, goleiro Weverton envia presente especial para conselheiro e amigo no Acre

300 JOGOS

Acreano Weverton Pereira, goleiro da seleção brasileira, tri campeão, atualmente, o 29º atleta com mais partidas com a camisa do Alviverde, em comemoração aos 300 jogos defendendo o Palmeiras, presentou amigos, familiares e grandes nomes do futebol com um kit contendo um par de luvas champion, uma camiseta, um chaveiro e cartão com sua assinatura. Em nosso Estado, o grande sortudo com o presente, foi seu mentor, conselheiro e amigo pessoal, o técnico Ilimani Lima Soares. Show de bola! Na foto, Ilimani ostenta seu presentaço.

ENTREGA

Na terça, um dia após a realização do II Recital Beneficente Ana Flávia&Convidados, seus pais Siberman e Mariane Holanda fizeram a entrega dos donativos arrecadados à Casa de Passagem Amigos do Peito. O Recital, idealizado pela pianista Ana Flávia teve o apoio da Escola de Música Villa lobos da professora Sandra Medeiros, do promotor de Justiça Iverson Bueno e seus convidados, grandes fomentadores da cultura em nosso Estado.

*A diretora-geral da Casa de Passagem Amigos do Peito, Maria Barbosa e a coordenadora Luciana Monte, agradeceram imensamente pela contribuição significativa que a Casa recebeu. Parabéns especial à Ana Flavia Lavocat Barbosa Holanda, idealizadora do evento. Registro da entrega dos donativos.



BDAY DA LIZ

Casal Francis e Marcela Kashima reuniu a família em torno da pequena Liz, que completou 5 aninhos. Click da família com a aniversariante e a caçulinha Celine. Parabéns!



Vivas, vivas à influenciadora Mariana Tavares, por ocasião da sua idade nova, celebrada nesta quinta, 14. Felicidades!



Saúde, paz, muitas alegrias e parabéns à colunista social Claudia Souza que neste domingo, 17, celebra nova idade. Querida como é, vai ser bastante festejada. Parabéns!



SURPRESA

Na noite da segunda, 11, em restaurante da cidade, o advogado Marcus Vinicius Paiva foi surpreendido pelos amigos com uma festa em comemoração ao seu aniversário. Familiares e amigos marcaram presença em uma noite memorável.



Advogado delegatário e pecuarista Ricardo Martins com a esposa Nathália, comemorou mais um ano de vida em clima de romance no show de Paul Maccartney na Capital paulista. Parabéns!



É BIG!

Médica anestesista Rafaela Anselmi, aniversariante da semana, comemorou a data no melhor estilo, curtindo aquela praia. Parabéns!