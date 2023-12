Compositor pede R$ 1 milhão a Joelma e Ximbinha na Justiça; Entenda

Joelma e Ximbinha foram acionados na Justiça de Pernambuco pelo compositor Marcílio Serafim, que está pedindo R$ 1 milhão de indenização. As informações foram publicadas pelo colunista Peterson Renato, do Hora Top TV.

Segundo o site, na ação, o compositor afirmou ser conhecido em pernambucano, tendo diversos trabalhos no âmbito musical. Ele relatou que tem suas composições cantadas por diversos artistas, e que ainda teve seu trabalho reconhecido em grandes veículos de comunicação.

Marcílio Serafim afirmou à Justiça ser dono, em parceria com Louro Santos, da composição “Fala Pra Mim”, que segundo ele foi negociada com a gravadora JC SHOW, bem como os artistas. De acordo com o processo, “os demandados Ximbinha e Joelma nunca repassaram nenhum valor ao compositor dos ganhos referidos ao sucesso da composição”.

O músico ressaltou que a composição rende grandes visualizações nos veículos de internet. No canal de Joelma no YouTube, consta a música, que soma mais de 370 mil visualizações. Segundo ele, os números de visualizações renderiam grandes proporções no canal do MD Digital Music, onde a composição extrapolaria o patamar das 540 mil visualizações.

No processo, o compositor pede R$ 900 mil por danos materiais, e uma indenização de R$ 100 mil por danos morais. O valor da causa é de R$ 1 milhão.

“O cálculo do dano material deverá ser realizado levando-se em consideração os benefícios econômicos auferidos pelos réus, devendo compreender, todos os valores recebidos pelos réus em relação ao uso da composição, tais como; apresentação da Banda Calypso em show, TV, rádio, veículos de mídias como a internet, apresentações da cantora Joelma que hoje trilha carreira solo, tiragens de CD’s e DVD’s, bem como qualquer vinculação da canção a algum tipo de propaganda de qualquer natureza, estes estimados à R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)”, diz o documento apresentado à Justiça.

O autor do processo tenta, desde 2020, citar as partes da ação. Recentemente, a defesa do compositor apresentou à Justiça um novo pedido para a citar a cantora Joelma.