Conheça rituais e simpatias para entrar com prosperidade em 2024

Quando acontecem as últimas giras abertas ao público no final do ano, quem é de terreiro possui diversos tipos de ritos – desde lavar o chão do terreiro com anil, amacis (ritual que tem o objetivo de equilibrar as energias), ebós, entregas para os Orixás – até os mais populares, como usar branco no Ano-Novo e pular sete ondas de Iemanjá.

Por isso, é importante entender melhor esse assunto para preparar alguns rituais e simpatias a fim de ter prosperidade em 2024.

Ritos de terreiro: todos podem fazer?

Não há problema em praticar ritos que são feitos em terreiro, desde que exista o respeito e saiba o que está pedindo e fazendo. Como existem incontáveis tipos de rituais e simpatias que são feitos no final do ano, estas foram absorvidas por diversas culturas e hoje se popularizaram, tais como a sopa de lentilha.

Há também a folha de louro (para trazer prosperidade), usar roupas coloridas na virada do ano, mesa cheia de frutas (simbolizando a fartura), a sementinha de romã na carteira (vindos da cultura cigana), além, é claro, do tradicional pulo e pedidos a Iemanjá nas 7 ondas, que faz parte da cultura dos povos de terreiro.

