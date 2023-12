Despindo o coração: mais que roupa branca, renove sua alma para 2024

Às vésperas de dar as boas-vindas ao ano novo, é com imenso prazer que encerro nossa jornada na coluna social de 2023. Neste último artigo do ano, quero convidá-los a refletir sobre algo que vai além das tradições: “Não adianta iniciar o ano novo de roupa branca e coração duro!”. Isso mesmo.

Muitos de nós, no fervor da virada, vestimos o branco com a esperança de um novo ciclo cheio de realizações e energias positivas. No entanto, será que estamos realmente prontos para esse recomeço? Como disse o renomado psicólogo Carl Jung, “Quem olha para fora, sonha; quem olha para dentro, acorda.” O simbolismo do branco pode ser poderoso, mas é apenas a superfície do que realmente importa. É um memorial.

Em consonância com essa ideia, a psicóloga Brené Brown nos lembra: “A vulnerabilidade não é ganhar ou perder; é ter coragem para se mostrar quando não podemos controlar a situação.” Então, por que não começar o novo ano com a verdadeira transformação, despindo as armaduras emocionais que nos impedem de viver plenamente?

À medida que nos despedimos de 2023, sugiro que olhemos para dentro, enfrentemos nossas próprias sombras e permitamos que o coração amoleça. Durante todo o ano de 2023, tive como missão, propor ideias, conceitos e experiências, como forma de haver a transformação de dentro para fora. Não é apenas sobre o que vestimos por fora, mas sim sobre o que estamos dispostos a revelar sobre nós mesmos.

Separei três dicas para um 2024 verdadeiramente diferente:

Autoconhecimento Profundo: Faça uma jornada interior, explore suas emoções e compreenda suas motivações. O verdadeiro recomeço começa de dentro para fora.

Prática da Empatia: Cultive a empatia, entendendo as perspectivas dos outros. O próximo ano será mais rico quando aprendermos a nos conectar genuinamente com aqueles ao nosso redor.

Gratidão Diária: Termine cada dia refletindo sobre as coisas pelas quais você é grato. A gratidão abre caminho para a positividade e cria um ciclo virtuoso de bem-estar.

Mesmo você estando triste, desanimado, traído ou decepcionado, existe um espírito de renovação autêntica: desejo a todos um ano novo repleto de autenticidade, conexões significativas e descobertas pessoais.

Que 2024 seja o ano em que não só vestimos branco, mas também abrimos nossos corações para a verdadeira essência da vida.

Ahhhh, não poderia esquecer de agradecer por vocês compartilharem este ano comigo e ansiosa para nos encontrarmos novamente em 2024.

Com carinho,

Maysa Bezerra

Coach e Escritora