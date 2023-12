Do Acre, Weverton é eleito melhor goleiro do Campeonato Brasileiro no Prêmio Bola de Prata

O acreano Weverton Pereira da Silva, do Palmeiras, foi eleitor melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, no Prêmio Bola de Prata. Ele recebeu o troféu, nesta quinta-feira (7), em São Paulo, na cerimônia realizada pela emissora ESPN.

Campeão brasileiro pela terceira vez, o goleiro do Palmeiras venceu a disputa sobre Perri, do Botafogo, e Everson, do Atlético-MG. Em entrevista ao portal Terra, o goleiro acreano comentou sobre os erros de arbitragem durante o Campeonato Brasileiro e cobrou melhores condições e preparo para estes profissionais.

“Já que estão reclamando tanto da arbitragem, vamos melhorar a condição da arbitragem, depois a gente pode cobrar com mais firmeza, exigir, uma melhor qualidade”.

O goleiro pontuou que acredita no bom desempenho do Palmeiras, e garantiu que o clube não teve qualquer ajuda. Aos 35 anos, o acreano entra cada vez mais na história do Palmeiras, sobretudo com o título brasileiro de 2023. No Acre, o goleiro hoje é inspiração para uma juventude.

Em suas redes sociais, o acreano o comemorou a vitória e agradeceu a família e as parceiros que estão no seu dia a dia.

“As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam” . Hoje é um dia de gratidão pelo reconhecimento de muito esforço e dedicação. Agradeço a Deus, minha familia, meus companheiros. Mas não poderia deixar de em especial citar aqui, aqueles que dedicam seus dias para que eu esteja sempre em alto nível, obrigada @rgodoy_01 e @thalesdamascenos esse prêmio também é de vocês”, escreveu na legenda das fotos.

O post ao lado da esposa já ganhou milhares de curtidas e uma enxurrada de comentários. Veja o momento do anuncio da premiação e alguns cliques: