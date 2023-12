Em 9 dias, chove cerca de 20% do esperado para dezembro em Rio Branco; previsão é de mais chuva

Com a chegada do mês de dezembro, iniciou também o “Inverno Amazônio”, como é conhecido o período de chuvas no Acre. Segundo os dados da Defesa Civil de Rio Branco, nos primeiros nove dias de dezembro, choveu cerca de 20% do esperado para todo o mês, que é 269 mm.

Entre os dias 1 e 9 de dezembro, até às 6h, choveu um acumulado de 53,4 mm em Rio Branco. Há meses, Rio Branco vem registrando volume de chuva abaixo do esperado. Em novembro, choveu cerca de 60% do esperado para o mês em Rio Branco, com um acumulado de 124,9 mm, enquanto que a média esperada era de 207,1 mm.

A falta de chuvas reflete diretamente no nível das águas do Rio Branco, que há meses enfreta uma das piores secas. Neste sábado (9), o rio amanheceu com 3,42 metros, com uma vazante de 2 centímetros referente a medição da última sexta-feira (8). Como choveu ao longo da bacia do Rio Acre nas últimas 24 horas, a previsão é que o nível do manancial suba no próximo domingo (10).

Previsão do tempo e alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas, acompanhadas de temporais, para estado do Acre neste sábado (9). O aviso tem validade até domingo (10).

O comunicado alerta para chuvas entre 20 e 30 mm/h, com probabilidade de ventos intensos entre 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No domingo (10), ainda segundo o Sipam, a previsão é de sol entre muitas nuvens e tempo abafado em todo o Acre. ‘’Muitas nuvens ainda se espalham pelo estado com a permanência do fluxo de umidade na região.’’ Para este dia a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite em todas as regiões do Acre.