Entenda o significado das cores para 2024 e saiba o que usar no réveillon

Falta pouco para a virada do ano, e seguindo as tradições no Brasil, o uso de algumas cores podem atrais energias positivas para o novo ciclo. A maioria das pessoas escolhe passar o réveillon de branco, para ter dias de paz. Já quem busca um amor no ano novo costuma optar pelo rosa ou vermelho, tons que estão relacionados ao amor e à paixão. Nessa virada, a produtora de moda Jackie Pinheiro e a empresária Iris Tavares prepararam um editorial sobre o significado das cores para facilitar a escolha dos leitores e para mostrar também quais são as tendências de looks para as festas de final de ano. Vamos conferir?!

BRANCO

O branco é a cor clássica do réveillon, escolhida pela grande maioria dos brasileiros. É a união de todas as cores. Muito tradicional na virada do ano, é a cor ideal para quem deseja paz, tranquilidade e harmonia no ano que segue. A cor representa também a pureza, por isso é indicada para quem quer se desfazer de energias passadas ruins e renovar os fluidos.

PRATA

A cor prata é para quem quer fazer tudo diferente em 2024, pois simboliza inovação e tudo que é moderno. Se você quer dar uma reviravolta na sua vida e começar o ano com tudo novo, aposte na roupa ou acessórios nesta cor. E vamos combinar que esse é um look que não passará despercebido! O prateado está relacionado ao brilho pessoal, solidez e prosperidade.

VERMELHO

Uma das cores mais procuradas para o réveillon, sem dúvida, é o vermelho. Sexy, atraente e intenso, ele simboliza a paixão, a sensualidade, o romance e o desejo. É ideal para quem busca fortes emoções.

AMARELO

Quem vai investir no amarelo para a festa do réveillon? Por ser uma cor muito vibrante e forte, o amarelo costuma representar a alegria de viver, a inteligência e a possibilidade de aprender o tempo todo. Além disso, entre o significado das cores do Ano Novo, o amarelo é o que simboliza as amizades verdadeiras e também atrai prosperidade, ou seja, dinheiro. Essa proposta da Iris Tavares está incrível, né?!

Opções que também fazem muito sucesso: verde, rosa e azul

VERDE – Cor da esperança e da saúde, o verde. também é o símbolo da fertilidade. E não é só isso, a cor simboliza equilíbrio, sorte, vigor, renovação e perseverança. Só coisas boas, né?!

ROSA – Quer encontrar um amor em 2024 e aumentar sua autoestima? Aposte na cor rosa, que além de ser tendência, vai te auxiliar a se amar mais, pois é a cor do amor-próprio. O rosa é também a cor da beleza feminina, do romantismo e do amor terno e duradouro.

AZUL – O azul simboliza a lealdade, a fidelidade e a seriedade. É a cor do bem-estar e da paciência, da amabilidade e da serenidade. Além disso é a cor mais usada para quem está buscando ser mais espiritualizado.

Estilo: Iris Tavares @iristavaresac

Make & hair: Master Fio @masterfioac

Beleza: Luciane Guimarães @luciane_s_guimaraes

Fotos: Luíza Pinheiro @luizamariamello