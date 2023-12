Gladson apresenta namorada em Sena e diz que está renovado: “Ano novo, vida nova”

Na cerimônia de inauguração da ponte de Sena Madureira nesta terça-feira (19), o governador Gladson Cameli não apenas celebrou a realização do projeto, mas também compartilhou um novo capítulo de sua vida ao apresentar sua atual namorada, a engenheira civil Hanna Salim.

Com entusiasmo, Cameli fez questão de introduzir Hanna à imprensa como a mais recente primeira-dama do Acre, destacando seu estado renovado. A engenheira Hanna Salim sorriu e cumprimentou a população ao lado do chefe de estado.

“Aproveito o momento para apresentar a vocês a minha namorada, Hanna, essa mulher linda. Ano novo, vida nova. Eu estou aqui totalmente recauchutado, renovado, cuidando de mim mesmo e fazendo o melhor por mim, porque mereço”, afirmou o governador.