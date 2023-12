Homem com tornozeleira eletrônica é preso após ser acusado de realizar vários furtos na capital

O monitorado por tornozeleira eletrônica, identificado como Matheus Souza de Brito, de 27 anos, foi preso por policiais militares do primeiro batalhão, na tarde desta quarta-feira (13), na rua Rondônia, no bairro do Bosque, em Rio Branco (AC).

Consta nas informações que Matheus é suspeito de cometer vários roubos em residências naquela localidade. Na tarde desta terça-feira, um grupo de moradores flagrou Matheus em atividade, e ao se aproximarem do acusado, teriam sido ameaçados de morte pelo monitorado.

Populares ligaram para a Polícia Militar pelo número 190, e quando a guarnição chegou ao local, Matheus estaria enfurecido, dizendo que iria matar todo mundo, foi então que o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA).

Um equipe da Polícia Penal, por meio da Unidade de Monitoramento Especial Prisional (UMEP), foi acionada, esteve presente na Defla e verificou que o equipamento eletrônico do acusado estava descarregado. Foi realizado então a carga do aparelho, onde constará no boletim de ocorrências o descumprimento da medida cautelar. Logo em seguida o acusado foi entregue para a Polícia Civil, onde será ouvido para as medidas cabíveis.