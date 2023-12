Infrator escapa e tenta jogar dois celulares para dentro de presídio no Acre

Policiais penais que atuam no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, conseguiram evitar a entrada de dois aparelhos celulares na unidade. A ocorrência se deu na noite desta terça-feira (26), envolvendo um infrator que conseguiu escapar da prisão.

De acordo com informações, o meliante lançou um embrulho por cima da muralha e, em seguida, se evadiu do local. Atentos, os policiais penais foram averiguar o embrulho e encontraram dois celulares em perfeito estado de uso.

Ao longo deste ano, diversas ocorrências desse tipo foram registradas no presídio. Quem está do lado de fora utiliza as mais variadas táticas para tentar driblar a fiscalização, porém, na esmagadora maioria das vezes a ação é interceptada pela polícia.

No último final de semana, um infrator foi preso em flagrante ao se encontrar na frente do presídio tentando repassar celulares para os reeducandos.