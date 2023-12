LOA deve ser votada nesta semana na Aleac; Governo espera aprovação de R$ 10 bilhões para 2024

A Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024 deve ser votada nesta semana, antes do dia 15 de dezembro, data da última sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

O texto já havia sido encaminhado nos últimos meses, mas passou por mudanças após as discussões com os deputados. Agora, o plano passará por votação e aprovação dos parlamentares, com a sanção do governador Gladson Cameli.

A matéria vai ser reenviada com os reajustes à Aleac antes de ser votada.

Os números projetados para o exercício de 2024 somam o valor de mais de R$ 10.788 bilhões, sendo R$ 7.640.272.352,71 bilhões, Recursos Próprios, e R$ 3.148.599.253,27 bilhões, das demais fontes de Recursos, em conformidade com as leis e normas que disciplinam a matéria orçamentária, sendo apresentada uma proposta que equilibra receitas e despesas.

De acordo com o secretário de Governo, Alysson Bestene, a expectativa do Executivo é aprovar o projeto de lei.

“A partir de amanhã os deputados começam a discutir os projetos. A expectativa são as melhores”, disse ao ContilNet.

Alysson lembrou ainda sobre a audiência pública ocorrida na última semana, no plenário da Aleac, que discutiu o montante previsto pelo Governo. É justamente essa audiência que deve facilitar o debate entre base e oposição e fluir as discussões.

Principais pontos temáticos do PLOA:

– Ambiente de Negócios, Empreendedorismo e Inovação (R$ 11.134.815,00)

– Cultura e Turismo (R$ 47.619.597,97)

– Desenvolvimento Social e Segurança Pública (R$ 1.465.675.220,85)

– Gestão Institucional e Governança (R$ 426.287.302,97)

– Infraestrutura (R$ 571.956.434,42)

– Produção, Meio Ambiente, e Povos Indígenas. (R$ 107.086.041,97)

Total geral: R$ 10.788.871.605,98