Local de realização das provas do concurso do Ministério Público do Acre é divulgado; confira

O local de provas do concurso efetivo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foi divulgado pelo Instituto Verbena nesta terça-feira (12). A prova acontece no próximo domingo (17).

Os candidatos podem acessar seu local de realização da prova por meio do link https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/portal/local-prova, basta inserir o CPF.

As inscrições tiveram início no dia 1º de novembro, com valor de R$ 120 para cargos de nível médio/técnico e R$ 150 para cargos de nível superior.

O certame visa preencher 45 vagas imediatas, sendo 35 de analista ministerial e 10 para técnico ministerial, abrangendo áreas como Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

O salário para analista ministerial (que engloba as diversas profissões) é de R$ 6.058,46, com 6h ou 8h de carga-horária; e para técnico ministerial é de R$ 4.640,53 – com a mesma carga-horária.