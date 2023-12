Médico goiano compra jantar com Fenômeno e Sabrina Sato por R$ 110 mil

Destaque em leilões beneficentes, o cirurgião plástico goiano Wilian Pires arrematou por R$ 110 mil um jantar com o ex-jogador e empresário Ronaldo Nazário, o Fenômeno, e a apresentadora Sabrina Sato. Em outro leilão, em 2022, o médico já tinha arrematado, com mais dois participantes, um almoço com a influencer Virgínia Fonseca por mais de R$ 700 mil.

De acordo com Pires, o leilão em que arrematou o jantar foi promovido por instituições de caridade de Ronaldo Fenômeno e tinha como objetivo angariar fundos para obras sociais. Segundo o médico, os valores serão destinado a obras de caridade.

“Na WP Cirurgia Plástica temos como propósito: fazer a diferença na vida das pessoas por meio da cirurgia plástica. E vinculado à empresa eu tenho o meu propósito de vida pessoal que é contribuir com que as pessoas saibam que elas podem ser quem elas quiserem, basta quererem”, disse ele.

Parceria com influencers

O médico desembolsou para o encontro com as celebridades o valor de R$ 110 mil. Além do jantar com Sabrina e Ronaldo, ele arrematou outro item no leilão: um pacote de divulgação de influencers por R$ 80 mil. Serão 12 posts de influencers, mas os detalhes desse segundo lote arrematado ainda não foram repassados para o médico.

Ainda segundo ele, ainda não foi marcado um dia para o encontra com Ronaldo e Sabrina. No entanto, de acordo com ele, é provável que seja após o Carnaval e em São Paulo.

Quem é Wilian Pires?

O goiano Wilian Pires é médico graduado pela Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), fez residência médica em cirurgia geral pelo Hospital das Forças Armadas do Distrito Federal (HFA), e fez cursos nos Estados Unidos, Colômbia e República Dominicana. O médico é especialista em lipo de alta definição (LipoHD), mamoplastia e mastopexia.