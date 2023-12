MPAC aumenta auxílio-alimentação dos servidores para R$ 1 mil em dezembro

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Danilo Lovisaro, assinou o Ato Nº 221/2023 que estabelece concessão de reforço extraordinário de auxílio-alimentação aos servidores do órgão ministerial.

O ato foi justificado pelo PGJ em razão dos resultados alcançados pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a partir da união de esforços administrativos e da gestão financeira institucional, na consecução e consolidação de suas receitas e despesas no curso do exercício financeiro de 2023.

“CONSIDERANDO que a Administração do Ministério Público do Estado do Acre implementou uma série de medidas e esforços gerenciais e administrativos para exibir disponibilidade orçamentária e financeira do MPAC no encerramento do exercício de 2023, com a possibilidade de reconhecer os resultados alcançados e traduzir em fortalecimento institucional”, destaca.

“Estabelecer, exclusivamente para o mês de dezembro de 2023, a concessão do reforço extraordinário ao auxílio-alimentação dos servidores do Ministério Público do Estado do Acre, fixando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”, acrescenta.