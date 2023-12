PC Siqueira é encontrado morto dentro de apartamento em SP

São Paulo – A Polícia Militar de São Paulo encontrou o youtuber PC Siqueira morto em seu apartamento, no centro de São Paulo, no fim da tarde desta quarta-feira (27/12).

Segundo apuração do Metrópoles, a polícia chegou ao local às 17h53 e encontrou o yotuber já sem vida. O caso foi encaminhado para o 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

A perícia ainda está no apartamento do youtuber analisando evidência e, nas próximas horas, deve fornecer novas informações em um boletim de ocorrência.

A reportagem tenta contato com a família de PC Siqueira. A reportagem será atualizada, em breve, com novas informações.

Em março deste ano, o youtuber havia sido encontrado desacordado em seu apartamento e foi socorrido por bombeiros. Na ocasião, ele agradeceu aos fãs pelo apoio e disse que estava se recuperando bem de uma tentativa de suicídio.

Busque ajuda

O Metrópoles tem a política de publicar informações sobre casos ou tentativas de suicídio que ocorrem em locais públicos ou causam mobilização social, porque esse é um tema debatido com muito cuidado pelas pessoas em geral.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o assunto não venha a público com frequência, para o ato não ser estimulado. O silêncio, porém, camufla outro problema: a falta de conhecimento sobre o que, de fato, leva essas pessoas a se matarem.

Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar você. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.