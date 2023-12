Pesquisa mostra que 47% acreditam que economia vai melhorar em 2024

A maioria dos brasileiros está otimista com o desempenho da economia em 2024. Pesquisa realizada pelo Instituto Travessia, de São Paulo, com exclusividade para o Metrópoles, mostra que 47% dos entrevistados acreditam que a situação econômica do país vai melhorar no próximo ano. Outros 25% consideram que ela permanecerá igual. Uma menor parcela, de 24%, crê numa piora do quadro atual.

O levantamento do Travessia foi feito em Brasília e mais 10 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Manaus, Cuiabá, Belém e Recife), entre os dias 4 a 6 de dezembro. As entrevistas ocorreram por telefone, com uma amostra de 800 pessoas. A margem de erro da sondagem é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo.

O PIB brasileiro vai fechar este ano em 2,84%, segundo a última projeção do Relatório Focus, a pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) com cerca de 150 agentes econômicos. Para o próximo ano, a estimativa é de 1,5%. Ou seja, o crescimento previsto para 2024 é quase a metade do estimado para 2023.

Mas não são apenas com dados do BC que as expectativas são criadas. “Em pesquisas qualitativas, feitas com grupos menores de pessoas, fatores como a queda do preço dos alimentos são citados com frequência como exemplo de uma mudança recente e positiva na economia”, diz Renato Dorgan Filho, sócio e analista do Instituto Travessia. “Além disso, as oportunidades de negócios aumentam no fim do ano. São coisas essas que justificam o otimismo captado pela pesquisa.”

O Travessia também perguntou que tipo de gastos as pessoas querem – e acham possível – aumentar em 2024. A maior parte dos entrevistados, 44% do total, afirmou que deseja elevar as despesas com alimentação (veja quadro abaixo).