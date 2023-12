Ponte de Sena colocou dois inimigos antigos lado a lado que irão definir eleições de 2024

A inauguração da tão sonhada ponte ligando o primeiro ao segundo distrito de Sena Madureira, que aconteceu nesta terça-feira, 20 de dezembro, colocou dois inimigos ferrenhos no mesmo palanque. Ao lado do governador Gladson Cameli, o prefeito do município, Mazinho Serafim, e o deputado federal, Gerlen Diniz, foram componentes do dispositivo de honra na cerimônia de inauguração. Em 2022, os dois chegaram quase, inclusive, à uma agressão física no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Críticas pesadas

Durante o discurso de Gerlen na tribuna, Mazinho invadiu o plenário e começou a ofender o parlamentar, que na época, era deputado estadual. “Você é um pilantra, você não tem coragem de vir até aqui, você não tem moral”, disse.

Mais cedo

A confusão entre os dois ainda teve um capítulo recente. Neste ano, em 2023, Mazinho e Gerlen trocaram farpas sobre a destinação de emendas parlamentares para o município. Mazinho disse que não foi recebido por ninguém no gabinete de Diniz, o que levou o prefeito a expressar sua frustração em um vídeo postado nas redes sociais.

Retrucou

Em resposta, Gerlen Diniz divulgou outro vídeo em que anunciou a destinação de R$ 30 milhões de reais ao município de Sena Madureira via Governo do Acre. No entanto, o gesto veio com uma observação acerca da gestão do prefeito. Diniz afirmou que não destinaria emendas parlamentares diretamente ao município porque não confiava na gestão do prefeito Mazinho.

Imagina o clima?

Coube ao governador Gladson Cameli ficar no meio cruzado das duas potências do Iaco, durante a cerimônia de inauguração da Ponte. Gladson tomou o mesmo posicionamento que teve no imbroglio entre Progressistas, Bocalom e Alysson, sobre as eleições de 2024: “Eles que se resolvam”.

Termômetro para 2024

A rivalidade entre Mazinho e Gerlen deve ficar mais intensa na corrida pela Prefeitura de Sena Madureira no ano que vem. Os dois já se enfrentaram nas eleições de 2020, quando Mazinho foi reeleito com 56%, contra 44% de Gerlen. Agora, impossibilitado de concorrer a mais uma reeleição, Gerlen deve enfrentar um candidato escolhido por Mazinho para lhe suceder: o vereador Alipio Gomes.

Nada definido

A verdade é que ainda não há nada definido nas eleições de Sena Madureira. Mazinho e Gerlen são dois gigantes no município e farão uma verdadeira batalha de titãs pela Prefeitura.

Mais uma vez, ele!

E mais uma vez o governador Gladson Cameli entra no meio do tiro cruzado em Sena Madureira. O apoio dele é disputado entre Mazinho e Gerlen. O atual prefeito já deixou claro que vai correr atrás para fazer com que Alipio seja o candidato do governo. Já Gerlen surge como favorito por ser do mesmo partido que Gladson, o Progressistas.

2026!

Emplacando Alipio na Prefeitura, Mazinho sonha também com o apoio de Gladson nas eleições de 2026. Ele já anunciou que vai concorrer ao cargo de governador e quer suceder Cameli na chefia do Executivo.

Vem forte

Mazinho é um articulador nato e vem conversando com outros nomes fortes de Sena Madureira para apoiar a candidatura de Alipio Gomes. É o caso de Nilson Areal, o leão do Iaco, que ficou à frente da Prefeitura por dois mandatos, entre 2005 e 2012.

Sejamos sinceros

Longe das disputas políticas há anos, Nilson ficou inelegível por conta de processos por improbidade administrativa. Mesmo assim, ele ainda é um dos políticos mais importantes de Sena Madureira. Quem conseguir o apoio de Nilson, larga na frente da disputa.

Bittar no Iaco

Nos últimos meses, Mazinho veio se aproximando do senador Marcio Bittar, do União Brasil, mesmo partido da sua mulher, Meire Serafim. O prefeito busca apoio para alavancar a candidatura de Alípio.

Por outro lado

Gerlen também não fica para trás. Cotado como candidato em 2024, ele já garantiu o apoio do empresário Bruno Rosella e do deputado estadual Pablo Bregense.

Off

– Para quem duvidou, o mérito da Ponte de Sena Madureira é todo do governador Gladson Cameli;

– Até mesmo Mazinho queimou a língua;

– O prefeito havia ironizado a situação, dizendo que se a Ponte fosse inaugurada ainda em 2023, ele iria atravessar a obra vestindo uma saia;

– Promessa é dívida! Imagina a cena?

– Mazinho lembrou que tudo não passou de uma brincadeira;

– “O que aconteceu foi uma forma de incentivar tanto o governo, quanto a prefeitura, para agilizar todas as questões burocráticas para as obras da ponte começarem e terem andamento e ao final ter essa grande obra que vai contemplar aquela região de Sena Madureira”, disse Mazinho”;

– O prefeito disse ainda que foi através da parceria com o governo que várias ações aconteceram em Sena Madureira e que é muito grato pela parceria com o governador Gladson Cameli.