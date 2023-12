Quem eram mãe e filho que morreram após comerem doce

As informações sobre o falecimento das vítimas foram divulgadas por Maria Paula Alves, filha de Leonardo.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela esposa de Leonardo, Eliane Alves, a nora dele Amanda Partata, que está grávida, também comeu a sobremesa, mas não precisou ser internada e voltou para a sua cidade natal, Itumbiara, no sul goiano.

Os familiares teria comido a sobremesa por volta das 10h desse domingo e passaram mal logo no início da tarde do mesmo dia.

O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios e segue em sigilo. A causa da morte não foi divulgada.

Outro lado

Em nota, a Perdomo Doces comunicou que recolheu todo o lote de produtos que estão sendo investigados após a morte de dois clientes. A empresa ressaltou que tem prestado todos os esclarecimentos necessários.

“A Perdomo Doces informa que o lote de produtos averiguado pelas autoridades já foi recolhido de todas as lojas e que o acesso irrestrito a todas as suas unidades foi disponibilizado aos órgãos fiscalizadores, para inspeções no dia de hoje [18/12]”, divulgou a doceria, por meio de suas redes sociais.

A empresa possui seis lojas espalhadas por Goiânia, Anápolis e Brasília.