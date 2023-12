Tradicional Feijoada do Theodoro já tem data marcada; saiba quando e adquira o ingresso

FELIZ 2024!!!!!!

Um ano de muita luz para todos os meus amigos, família e leitores desta coluna. Que o Ano novo nos traga paz e sabedoria para encarar os problemas da vida moderna. Que ainda sejamos capaz de enxergar a beleza de uma flor e que tenhamos solidariedade com o nosso próximo.

O escolhido!!!

Deputado Pedro Longo (PDT) deve ser o novo presidente da Assembleia Legislativa do Acre. Pelos menos é o que desejam os inquilinos do Palácio Rio Branco que já estão trabalhando seu nome nos bastidores do poder!

Deus em segundo lugar!

Os evangélicos, ao que parece, estão em baixa na área política. Ao largarem as igrejas para se dedicar ao parlamento não estão conseguindo empolgar o eleitorado.

A pesquisa

Saindo em forno quente a pesquisa eleitoral do Instituto Data Control que mostra a tendência do eleitorado para a disputa pela prefeitura de Rio Branco.

Nova casa

Super concorrido, o Restaurante Jarude do Aviário com o melhor da comida árabe vai fechar as portas no final do mês para mudar de endereço.

O DIA D

Governador Gladson Cameli, apesar das festa de final de ano junto da família, não tira da cabeça a data de 22 de fevereiro, onde será julgado as acusações de seu governo pela operação Ptolomeu . Se virar réu vai bagunçar a estrutura administrativa do seu governo.

Linda de viver, minha querida amiga Moema Anute celebrando a noite de natal com os amigos em Manaus

Vem ai a tradicional Feijoada do Theodoro 2024. A festa acontece às 12 horas, dia 27 de janeiro, no Quintal dos Brothers com shows das bandas Samba Brothers, Bruno Damasceno e cantor Edil. As reservas de pulseiras estão sendo feitas na loja Iris Tavares, no Bar Quintal do Brothers ou reservas pelo fone 99215 7857 com o titular desta coluna. Todos os meus amigos convidados!!!

Com a simpatria que lhe é peculiar o Advogado Jão Tota Filho está sendo convidado para ser o vice na candidatura de Jessica Sales a prefeitura de Cruzeiro do sul. Dupla Imbatível!!!

Um brinde a imprensa!!!!!

Aconteceu no Gran reserva o 1º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre. Criado com o propósito de fomentar e reconhecer a produção jornalística no estado, o evento contou com a participação de 94 trabalhos inscritos em cinco categorias: Texto, Áudio, Vídeo, Foto e Revelação.

O montante da premiação atingiu a marca de R$ 87 mil. O destaque da cerimônia foi a homenagem ao comunicador Giovanni Acioly, músico e radialista, cujo legado foi imortalizado ao batizar o prêmio. Giovanni, falecido em novembro de 2020, teve sua trajetória relembrada com profunda emoção ao longo do evento.

Um super beijo para a minha amiga Rose Aquino. Que Deus continue lhe abençoando e te dê um ano novo maravilhoso!

Minha amiga Veracilda Holscher com o marido celebrando o natal em sua amison na Alemanha. Um beijo querida!!!