Ufac divulga 23 vagas para mestrado em Ciência Florestal e Ciência, Inovação e Tecnologia

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), tornou público na última semana abertura de dois editais que tratam da seleção para mestrado em Ciência Florestal e em Ciência, Inovação e Tecnologia para a Amazônia (PPG-CITA). São ofertadas 23 vagas para o mestrado em Ciência e Inovação e nove vagas para o mestrado em Ciência Florestal.

As inscrições para o processo seletivo para o curso de mestrado em Ciência, Inovação e Tecnologia para a Amazônia serão realizadas pelo endereço eletrônico: http://sistemas.ufac.br/ppgcita/, a partir de 18 de dezembro até 26 de janeiro de 2024.

Já as inscrições para o processo seletivo do mestrado em Ciência Florestal serão realizadas unicamente de forma online no período estipulado no cronograma, por meio do link: http://sistemas.ufac.br/ciflor. Os candidatos podem se inscrever no link acima a partir do dia 18 de janeiro até o dia 2 de fevereiro de 2024.