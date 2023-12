Vídeo: após confusão em boate, MC Poze se envolve em acidente de carro

A bruxa está solta para o lado de MC Poze do Rodo. Após se envolver em uma confusão na porta de uma boate, o cantor ainda sofreu um acidente de carro, na manhã desta segunda-feira. Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram como ficou o veículo.

Nos stories do Instagram, Poze falou sobre a batida: “Koé, tropa, o acidente foi coisa boba. Já passamos por coisas que nego não suportaria nem a metade. Graças a Deus, ele sempre está comigo!”, começou ele.

Em seguida, o funkeiro falou sobre os danos: “Carro quebrou? Vou lá hoje e compro outro, graças a Deus. Um monte torce pra gente se ferrar todo, mas Deus sempre está conosco!! Obrigado, papai, por mais esse livramento e pra mais uma notícia ruim pros contras”, disparou.

No Twitter, os internautas comentaram o acidente: “Poze deu o que falar, hein… Bicho arranjou confusão porque não entrou na festa e sofreu acidente pela manhã. Bah rei, segura!”, aconselhou um. “O Poze tá zicado… Acordei no meio da noite pra m*jar, abro o Twitter e ele tampando na porrada na porta da boate… Acordo, tô fazendo um café, abro o Twitter de novo e acidente de carro. Tá amarrado, olho gordo. Fé em Deus 🙏🏾”, analisou outro.

Teve ainda quem reclamasse do comportamento do cantor e afirmasse que ele está fazendo isso para chamar a atenção da ex-mulher, Viviane Noronha: “O Poze tá querendo graça, não é possível. Será que tá fazendo tudo isso pra chamar atenção da Viviane???? Foi na festa dos filho, viu a Vivi gostosa, viu que perdeu, se revoltou kk. Fazendo várias m*rdas… Arrumando brigas no Vitrine, acidente de carro… Deve ter afogado suas mágoas”, zoou uma. “Papo reto, sou fã pra car*lho do Poze. Mas, né, assim não, parceiro. Tá achando que é o rei do mundo porque é artista. Não é assim, não. Uma marra do car*lho, sempre vai vir um mais brabo que tu. Deu sorte que não ficou pegado no bagulho e ainda teve livramento no acidente. Sossega em casa”, detonou mais um.