VÍDEO: Luísa Sonza fala sobre sua passagem pelo Acre e rasga elogios ao estado: “Acre é foda”

A cantora Luísa Sonza é uma das atrações dos três dias de festa do Réveillon 2024 de Fortaleza (CE), onde se apresenta neste sábado na cidade. Na quinta-feira (28), a gaúcha publicou uma série de fotos no hotel de luxo onde está hospedada, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Luísa foi a convidada especial no show de Roberto Carlos na noite desta sexta-feira (29) durante a festa do Réveillon de Fortaleza. Ela surpreendeu o público e cantou ao lado do rei a música Jesus Cristo, encerrando o show no Aterro da Praia de Iracema para milhares de pessoas.

Pouco tempo depois de encerrar sua participação ao lado do Rei em Fortaleza, Luísa seguiu para um bar temático na Avenida Barão de Studart, no bairro Meireles. Um fã acreano abordou a cantora no bar e perguntou sobre o Acre para a cantora que não economizou elogios e relembrou sua passagem pelo estado.

“O Acre é o estado mais foda desse país, papo reto. Acre é foda pra caralho. Porque é assim, fazer show lá foi foda, gente pra caralho, foda pra caralho, galera animada pra caralho. Quem falar mal do Acre vai tomar no cu, papo reto disse a cantora. (Veja o vídeo no final da matéria)

O show da cantora Luísa Sonza, reuniu milhares de pessoas no estacionamento da Uninorte, em Rio Branco no Acre no dia 01 de julho de 2022. Após o evento Luiza foi no X, (antigo Twitter) e agradeceu o público escrevendo: “Acre te amo”.

A cantora embalou o público com os maiores sucessos e ainda se cobriu com a bandeira acreana durante a apresentação. A organização do show foi dos Jogos Uni e foi a primeira vez que ela esteve no Acre para se apresentar.

Veja o momento que Luísa elogia o Acre:

Veja a entrevista da cantora para o ContilNet e as fotos com Juan Diaz: