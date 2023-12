Vídeo: médicos encontram 5 vermes parasitas em abdômen de idoso

Médicos chineses encontraram cinco vermes parasitas vivendo no abdômen de um homem de 70 anos diagnosticado com câncer de cólon. O caso foi reportado na revista New England Journal of Medicine na quinta-feira (28/12).

A descoberta chocante ocorreu enquanto o paciente era submetido a um procedimento para investigar bloqueios no ducto biliar, responsável por transportar os fluidos digestivos do fígado para o intestino.

Durante a colangioscopia, os médicos inserem uma pequena câmera pela boca do paciente até a parte superior do abdômen em busca de possíveis alterações e acabaram encontrando os parasitas.

Veja o momento em que os médicos encontraram os vermes:

No primeiro momento, foram retirados dois dos cinco vermes do tipo Clonorchis sinensis. Ele tem aparência de uma folha e é mais comum em países do leste asiático, como China, Coreia e Vietnã.

A infecção pelo C. sinensis está geralmente relacionada ao consumo de peixe de água doce cru ou mal cozido, contaminado com as larvas de parasita. A maioria das infecções é assintomática, mas alguns pacientes podem apresentar dor abdominal, indigestão, fadiga e diarreia.

O homem recebeu medicação para infecções parasitárias e conseguiu se livrar dos vermes. No artigo, os médicos afirmam não acreditar que a presença dos vermes tenha relação com o câncer de cólon.