Acre Dicas no Daricast: Alderian Campos, Luiza e Lucas se divertem em um papo super descontraído; ASSISTA

A vontade de aprender e conhecer pessoas novas e histórias incríveis me movem, afirma “Alderian Campos”. Entrevistas, bate-papos e histórias de vida que cativam, ensinam e nos emocionam. Já está no ar o Dericast, com a turma super do bem do “Acre dicas”, que é sucesso total no estado.

Alderian Campos, Luiza e Lucas se divertiram para valer num papo super descontraído. A maninha come muito e o Lucas não fica para trás.

“O Dericast voltou para valer, foi show, vamos trazer conversas fascinantes com pessoas incríveis, a terceira temporada promete superar as expectativas”, disse.

O primeiro episódio foi um sucesso absurdo com “Acre Dicas”, um podcast que começou com alto astral do Alderian Campos, ele agradeceu o privilégio de poder está de volta com saúde e com muita vontade de fazer barulho, “Que energia bacana rolou no papo deles, aperte os cintos e vamos que vamos”.

O Dericast já começou o primeiro programa botaram para conquistar o coração dos acreanos, e agora, com as baterias recarregadas tem tudo para explodir na audiência.

Prepare-se para uma nova experiência incrível, com a terceira temporada do Dericast! Você não pode perder nenhum episódio. Acompanhe em nosso o 1ª programa de 2024 com a Luiza e Lucas do “Acre Dicas”. Os diálogos do Dericast proporcionam lições e aprendizados que ultrapassam as fronteiras do simples bate-papo.

Marque na sua agenda agora! Toda terça a partir das 19h ao vivo no YouTube. Ajude-nos a espalhar essa mensagem! Compartilhe e inscreva-se no nosso canal: