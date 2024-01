Acreanos lançam livro chamado “Sinais: O Despertar”; veja

No cenário literário, é sempre uma alegria descobrir novos talentos, e o estado do Acre tem mostrado que não fica para trás quando se trata de produção literária de qualidade. Um exemplo disso são os jovens escritores Mariana Ravena, Jhonnys Medeiros e Iago Leandro de Abreu, autores do livro “Sinais: O Despertar”.

Mariana Ravena, Secretária Geral da Academia Juvenil Acreana de Letras, é uma verdadeira multiartista. Além de escritora, ela também é musicista e vocalista da banda Love Breathe, mostrando que sua criatividade e talento não se limitam apenas às palavras. Sua paixão pela escrita nasceu ao conhecer o jovem escritor Jackson Viana, que a inspirou a acreditar em si mesma e a embarcar nessa jornada literária.

Jhonnys Medeiros, líder do grupo dos Sinais, é um escritor acreano que também se destaca em outras áreas. Além de suas habilidades literárias, ele é leiloeiro rural e pecuarista, mostrando que a literatura pode coexistir com diferentes paixões e profissões. Sua contribuição para a construção do livro “Sinais: O Despertar” foi fundamental, trazendo uma perspectiva única e enriquecedora.

Iago Leandro de Abreu, engenheiro civil e violinista, é outro talento acreano que se destaca na literatura. Com apenas 26 anos, ele já demonstra uma maturidade e sensibilidade incríveis em sua escrita. Sua contribuição para “Sinais: O Despertar” certamente enriqueceu a trama e trouxe uma profundidade ainda maior para os personagens.

O livro “Sinais: O Despertar” é fruto de uma escrita colaborativa e de um verdadeiro mergulho no universo místico. A história se desenrola a partir das alianças que Deus fez com a terra, representadas pelos sinais sensíveis. No entanto, a rebelião dos próprios seres abre as portas para o mal, levando à destruição do planeta. Agora, os sinais ganham vida e precisam enfrentar seus próprios desafios para desvendar quem ou o que está causando essa destruição.

Para celebrar o lançamento do livro, Mariana Ravena e sua equipe estão preparando um evento especial no dia 9 de Fevereiro, com local a confirmar. Será um momento de interação entre diferentes artes, com exposição de quadros, apresentações musicais e até mesmo um desfile cosplay. Uma oportunidade única para mergulhar nesse universo literário e se encantar com a criatividade desses talentosos autores.

Portanto, fica evidente que o Acre está mandando muito bem na literatura, e “Sinais: O Despertar” é apenas o começo dessa trajetória promissora. Com autores tão talentosos e dedicados, podemos esperar por muitas outras obras incríveis que irão encantar e inspirar leitores de todo o país.