Adolescente de 17 anos é morto a tiros em frente ao portão de casa

Um jovem identificado como Kayky Vicenssoto de Souza, de 17 anos, foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (5), em frente a uma casa no Bairro Pôr do Sol, em Mirassol D’Oeste, a 329 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi até o local e encontrou a vítima, já sem vida, caída no chão.