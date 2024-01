Alexandre Pinto intensifica preparação e foca na temporada de 2024

Alexandre Pinto, atual campeão acreano de mountain bike, vem realizando treinamentos diários visando as disputas das competições na temporada de 2024.

“Esse é um momento importante da preparação. Tenho realizado treinos longos com até seis horas de duração. Preciso criar uma base forte para poder suportar todos os desafios no mountain bike e nas provas de velocidade”, explicou Alexandre Pinto.

Sem equipe e patrocínio

Segundo Alexandre Pinto, começar a temporada sem equipe e patrocínio aumenta ainda mais as dificuldades nesta pré-temporada. “É preciso ter determinação e acreditar no trabalho. Quero fazer uma temporada com resultados expressivos”, afirmou o ciclista.

Definição do calendário

De acordo com Alexandre Pinto, o fechamento dos treinos será definido após a divulgação do calendário de competições da Federação Acreana de Ciclismo (FAC). “Com a definição do início da temporada é possível realizar os ajustes e definir a programação”, declarou o atleta.