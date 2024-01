Alice Wegmann fala sobre “atrizes de TikTok” e afastamento das novelas

Alice Wegmann usou as redes sociais conversar com os seguidores. A atriz abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e, ao ser questionada se pretende voltar a fazer novelas, ela explicou o motivo de estar afastada há cinco anos. Além disso, a artista, que estará na segunda temporada de Rensga Hits e em Justiça 2, também falou sobre as “atrizes de TikTok”.

“Você sabia que é da última geração de atrizes dramaturgas, né?! Daqui pra frente só atriz TikTok”, disse um internauta. “Eu acho que uma atriz ter TikTok não isenta ela de ser ‘dramaturga’”, respondeu Alice.

Ela continuou: “Uma coisa não anula a outra, e dá, sim, para conciliar os dois. Mas, em qualquer circunstância, em qualquer emprego, é necessário disciplina, consistência, conhecimento, estudo. Tem que ler, tem que aprofundar. São muitas [as pessoas] que pegam um trabalho ou outro, mas são poucas as que se consolidam nesta carreira. Carreira se constrói a longo prazo”, escreveu.

A atriz, cuja última novela foi Órfãos da Terra, na qual vivia a vilã Dalila, explicou ainda o porquê de estar longe deste tipo de produção. “Este ano eu completo cinco anos sem fazer novelas, e isto não é nenhum motivo de orgulho”, confessou. “Recebi convites legais, mas não tão legais quanto as personagens que fiz nas últimas séries”, disse ela.

“Quero voltar a fazer [novelas], mas quando surgir uma personagem que eu fale ‘caraca, essa vale a pena!”. Porque é um trabalho muito duro e muito longo! Eu admiro muito a forma como as novelas comunicam com o povo brasileiro, o quanto elas podem chegar nas casas de quem a gente nem imagina… é lindo de ver. Quando eu sentir que é pra voltar, eu volto. Até lá, vocês me veem no cinema, no palco e nos streamings”, finalizou.