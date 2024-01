Bruna Surfistinha: fotos de perícia mostram pets em meio a sujeira

O perito também registra que o ambiente era “desconfortável”, “com aspecto de abandono” e “pequeno para o porte do cão”. “Animais estressados, cão com ansiedade, gatos atrás do fogão assustado e se escondendo”, escreve.

Além de fezes e urina pelo apartamento, o profissional relatou ter encontrado bitucas de cigarro na pia da cozinha e materiais de limpeza espalhados.

Abrigo

Em dezembro, Bruna Surfistinha chegou a pedir à Justiça paulista a restituição dos seus animais de estimação, mas o requerimento foi negado.

“São seres sencientes e a permanência da ruptura do vínculo afetivo havido entre tutora e tutelados certamente ocasionará danos de dimensões significativas para ambos”, afirmou, na petição.

Na ocasião, a investigada também acusou as cuidadoras temporárias de procurar “visibilidade da mídia” e relatou ter ficado sabendo, por redes sociais, que “uma das suas gatas está enferma e próxima ao óbito”.

“Há fortes indícios nos autos de que os animais não recebiam os cuidados, higiene e alimentação que necessitavam, chegando a ficar mais de sete dias sem que sua tutora, ora requerente, aparecesse no apartamento onde teriam sido, em tese, deixados sozinhos e trancados”, escreveu a juíza Renata Carolina Casimiro Braga Velloso Roos, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), ao rejeitar o pedido.

Resgate

Os pets foram resgatados no dia 30 de novembro. Segundo a Polícia Civil, testemunhas denunciaram que Bruna Surfistinha havia deixado o apartamento no início daquele mês.

No começo, ela aparecia esporadicamente para realizar a limpeza e a alimentação dos animais, mas já fazia uma semana que não ia ao local, de acordo com a investigação.

Em depoimento, o administrador do prédio relatou que Bruna Surfistinha alugou o apartamento por seis meses, mas deixou de pagar as contas a partir de setembro e teve a energia elétrica cortada.

De acordo com a testemunha, as dívidas com o condomínio já superavam R$ 6 mil no momento em que a influenciadora saiu de lá e abandonou os animais.

Resgate

Vídeo divulgado pela ONG Lar Promessa, de proteção aos animais, mostra o momento em que ativistas entram no apartamento da influenciadora, com apoio da Polícia Civil. Pelas imagens, é possível ver o chão tomado por cocô e xixi dos pets.

Uma médica veterinária atestou as más condições em que se encontravam o cão, da raça labrador, e os gatos, sem raça definida. De acordo com o laudo, os pets estavam em “local totalmente insalubre, cheio de fezes, sem alimentação, visivelmente estressados, desidratados, famintos”.

Para se defender das acusações, Bruna Surfistinha usou as redes sociais e publicou um vídeo, no início de dezembro, dizendo que estava proibida de entrar no imóvel.