Chris Hemsworth abre o jogo sobre a prevenção contra o Alzheimer

“Foi um bom chute na bunda e um lembrete para fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ter a melhor chance de lutar [contra a doença, caso ele a desenvolva]”. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth faz dieta como prevenção

Desde que descobriu possuir um risco maior de desenvolver Alzheimer, por meio de um exame genético, o ator australiano Chris Hemsworth tem investido ainda mais nos cuidados com a alimentação. Isso porque os hábitos alimentares são fundamentais para a redução do risco de doenças degenerativas.

Alzheimer deteriora o sistema cognitivo e é conhecido principalmente por provocar a perda de memória. Famoso por interpretar Thor nos filmes da Marvel, a estrela sempre foi adepta de uma dieta regrada. Agora, mais do que nunca.

O chef particular do ator, Sergio Perera, revelou ao jornal australiano News alguns detalhes da rotina alimentar de Hemsworth, começando com o hábito de fazer seis refeições por dia. O profissional, inclusive, chegou a se mudar para perto da casa do artista, a fim de acompanhar melhor todo o processo.

Pela manhã, o protagonista de Thor ingere uma batida verde com folhas variadas, frutas de baixo índice glicêmico, nozes, sementes, gorduras e uma dose pequena de sal marinho.

Depois, ele faz um pré-treino proteico de iogurte com frutas frescas, sementes de chia, amêndoas e mel, ou ovos com torradas integrais, Vegemite e abacate. Após os exercícios, o famoso bebe um shake de proteína vegetal e água gelada.

Segundo Perera, a comida favorita de Chris Hemsworth é uma boa carne vermelha. “Ele precisa de muita proteína para o corpo que tem”, disse. O chef, ainda, capricha nas porções de saladas com vegetais crus e cozidos, sementes e peixe, especialmente na última refeição do dia, algo em torno das 19h.

A ausência de enlatados e embalados é outra medida adotada pela celebridade em prol da saúde.