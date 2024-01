Conmebol divulga datas e horários da Recopa Sul-Americana

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira (9/1), as datas e horários em que serão disputadas as partidas da Recopa Sul-Americana de 2024.

O duelo acontecerá nos dias 22 e 29 de fevereiro, e contará com a participação do Fluminense, campeão da Libertadores da América, e da LDU, campeã da Copa Sul-Americana.

O jogo de ida acontece em Quito, no Equador, casa da LDU, no dia 22 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília). Já a volta está marcada para o dia 29 do mesmo mês, no Maracanã, no mesmo horário da primeira partida.

Com a vantagem do mando de campo, esta será a primeira Recopa disputada pelo Fluminense, representante brasileiro na competição.