De férias, Carlinhos Maia se assusta com alerta de tornado nos EUA

Carlinhos Maia está passando férias em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e foi pego de surpresa com os alertas de risco de um tornado na região, nessa terça-feira (9/1).

Nas redes sociais, o influenciador, que acumula cerca de 30 milhões de seguidores no Instagram, mostrou o alerta que recebeu no celular e disse estar com medo.

“Alerta de Emergência Serviço Meteorológico Nacional: AVISO DE TORNADO em vigor até 18h15. Procure abrigo agora em um porão ou dentro de um cômodo no nível mais baixo de um prédio seguro. Se estiver ao ar livre, em uma casa móvel ou em um veículo, você deve ir até o prédio seguro mais próximo e se proteger. Fique atento ao noticiário”, dizia o SMS recebido pelo influenciador.