Dericast já tem data para estreia da 3ª temporada; ‘Acre Dicas’ é o primeiro convidado

A terceira temporada do “Dericast ” está chegando com força total. A saga de entrevistas, bate-papo e histórias de vida que cativam, ensinam e nos emocionam já tem data marcada para início. Alderian Campos, publicitário e empresário acreano, é o visionário por trás do renomado podcast Dericast, em que atua como apresentador.

Em uma série de conversas fascinantes com pessoas incríveis, a terceira temporada promete superar as expectativas. A estreia empolgante está marcada para o dia 23 de janeiro. E pra começar bem, o primeiro episódio será com “Acre Dicas”. Um podcast que promete cativar desde o primeiro minuto.

O Dericast já conquistou o coração dos acreanos, e agora, com a volta anunciada, a promessa é de uma temporada ainda mais empolgante, repleta de descontração e muita gente boa. Prepare-se para uma nova experiência incrível, com a terceira temporada do Dericast! Você não pode perder.



Acre Dicas

O pontapé inicial da temporada contará com a participação especial da galera do “Acre Dicas”. Uma estreia imperdível e cheia de surpresas.



Desafios e Aprendizados:

Segundo Alderian Campos, o Dericast se tornou mais do que um projeto, é uma jornada transformadora que redefine a forma de encarar o mundo. Os diálogos proporcionam lições e aprendizados que ultrapassam as fronteiras do simples bate-papo. Marque na agenda o retorno dos meninos do Dericast.