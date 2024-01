Entenda como funciona o rejuvenescimento íntimo feito por Gretchen

Embora seja conhecida como a “Rainha do Bumbum” (e do rebolado), Gretchen chamou atenção da web recentemente por outra parte de seu corpo: a região íntima. A cantora publicou um vídeo dançando com uma calça colada e recebeu algumas críticas por conta do volume da área. Ela rebateu, afirmando que a “menina tem preenchimento”.

“Agora, não felizes de falar da minha boca, do meu cabelo, agora estão falando da minha menina. Umas dizem que é enchimento, outras dizem ‘eu ouvi falar que quando faz plástica puxa para cima’. Não, meu amor. A minha menina tem preenchimento, rejuvenescimento íntimo”, contou, esta semana. Ela ainda prosseguiu. “Olha como ela é linda! Não é absorvente, enchimento… é uma fofura! Ela enche um biquíni, fica aquela coisa rechonchuda”, disse. Mas, afinal, como funciona o procedimento feito por Gretchen e que gerou debates na web? De acordo com o cirurgião plástico André Maranhão, há uma série de intervenções que podem ser feitas para melhorar a estética dessa região, que vão de labioplastia, no qual ocorrem alterações no tamanho dos lábios, a procedimentos não invasivos, como tratamentos a laser e preenchimentos. “Cirurgias, como a labioplastia, envolvem a remodelação dos lábios vaginais para melhorar a estética ou corrigir desconfortos funcionais, assim como a puboplastia, que remove os excessos de pele e gordura acima da região genital, melhorando muito a função. Procedimentos não invasivos podem incluir tratamentos a laser para melhorar a textura da pele, preenchimentos para restaurar volume ou terapias com radiofrequência para promover a produção de colágeno”, diz o expert. De acordo com o profissional, o tempo de recuperação pode variar de algumas semanas, no caso da cirurgia, a alguns dias, se forem feitos tratamentos a laser. No caso do sexo, o repouso também deve ser preservado. O expert acredita que, embora o padrão da vulva seja algo individual e que não deveria ceder a pressões estéticas, a mudança na “ppk” acaba impactando na rotina debaixo dos lençóis. “Algumas mulheres podem buscar o rejuvenescimento íntimo para lidar com mudanças físicas decorrentes do envelhecimento, gravidez ou outros fatores. Sentir-se mais confortável e satisfeita com a aparência íntima pode influenciar positivamente a autoestima e a qualidade de vida, principalmente na vida sexual”, finaliza.