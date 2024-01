Especialistas revelam qual é a melhor hora do dia para se pesar

Você sabia que o peso corporal varia ao longo do dia? Quem garante é médico bariátrico Mert Erogul ao portal Parade. Segundo ele, pessoas que têm o hábito de se pesar devem escolher o mesmo horário todos os dias para se fazer isso.

As oscilações de peso entre a manhã e a noite se devem aos que ingerimos ao longo do dia, sem contar com as atividades realizadas e os exercícios físicos. A evacuação também interfere.

Geralmente, os indivíduos pesam menos ao acordar porque o hábito de respirar e suar enquanto dormem faz com que percam líquidos. Um estudo ainda descobriu que os adultos queimam cerca de 50 calorias por hora durante o sono.

De acordo com cirurgião bariátrico Neil Floch, de Connecticut, ao acordarmos pela manhã, estamos desidratados porque não bebemos líquido durante a noite. Depois, vamos ao banheiro e eliminamos xixi. “Se você evacuar, poderá perder mais 100 a 450 gramas com isso. Então, é nesse momento que você estará com o peso mais baixo”, afirmou ao site.

“Aí, depois que você se vestir, tomar café da manhã e beber alguma coisa, seu peso vai subir um pouco”, acrescentou.

Afinal, qual é o melhor horário do dia para se pesar?

Para ambos os médicos, o melhor momento é pela manhã, pois é, justamente, quando a maioria das pessoas tende a pesar menos. Neil Floch, no entanto, defendeu que, além de seguir os números da balança, há outras maneiras de acompanhar o progresso.

“Por exemplo, se suas roupas estão mais folgadas do que antes, é um sinal claro de que seus esforços estão valendo a pena. Também é útil pensar em como você se sente mentalmente. Você tem mais energia? Seu humor mudou? Uma alimentação mais saudável e exercícios regulares devem impulsionar ambas as áreas”, comentou.

