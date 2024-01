Estruturas milenares no Acre estão entre as 10 descobertas mais surpreendentes da ciência em 2023

Uma reportagem especial da revista Veja listou as 10 descobertas mais fascinantes da ciência, nacional e internacionalmente em 2023. Entre elas está a descoberta de 24 sítios arqueológicos na Amazônia, alguns destes no estado do Acre.

Em áreas desmatadas na parte oeste da Amazônia, é possível observar formas geométricas gigantes no solo, chamadas de geoglifos, que a partir dos anos 2000, passaram a ser vistos por meio de imagens de satélite, tanto por cientistas quanto por amadores, usando a ferramenta Google Earth.

Além dos 24 sítios arqueológicos descobertos no Acre, Mato grosso, Amazonas, Pará e Amapá, durante investigação em menos de 1% do território da Amazônia, o estudo realizado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) estima que pode haver, ainda, até 23 mil estruturas pré-colombianas espalhadas pela região.

A Bacia Amazônica já foi lar de diferentes sociedades indígenas há mais de 12 mil anos. Esses povos criaram estruturas e ocuparam áreas da floresta deixando marcas na composição atual da Amazônia.

Mesmo com todos os estudos e investigações acerca do tema, a dimensão dos impactos deixados por essas sociedades é muito pouco compreendida. A maioria dos sítios fica em locais remotos e escondidos sob a floresta fechada.

Geoglifos do Acre

Em todo o Acre, foram identificados mais de 300 sítios arqueológicos do tipo geoglifo, compostos por 410 estruturas de terra, total que vem aumentando, devido ao desenvolvimento de pesquisas arqueológicas no estado.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) revelam que, só em Rio Branco, existem 47 sítios arqueológicos do tipo geoglifo, com enorme potencial turístico e econômico para a região.

A prefeitura de Rio Branco traçou as três principais rotas turísticas para alguns dos geoglifos conhecidos no estado. confira:

BR-364 – Rio Branco/Porto Velho

Nesta rota encontram-se alguns Geoglifos estudados e datados. A proximidade com a capital convida os munícipes a explorar esse patrimônio e voltar para casa no mesmo dia. Durante a visita, os turistas podem tentar criar hipóteses sobre a origem e idade das estruturas.

Fazenda Atlântica: Localizada 24 km após a saída de Rio Branco, em direção a Porto Velho, a 500 metros da margem direita da rodovia. Composto por duas estruturas, uma delas quadrada com cerca de 250 metros de lado, e outra circular com 125 metros de diâmetro. De acordo com as pesquisas estima-se que as estruturas foram construídas no começo da era cristã, e ocupado até o século III.

Sítio Alto Alegre: Localizado 2km após a fazenda Atlântica e ainda na margem direita, desta vez cortado pela rodovia, está o geoglifo circular Alto Alegre, com 150 metros de diâmetro. Tem valetas duplas que alcançam até 3m de profundidade. De acordo com pesquisas foi construído cerca de 200 anos antes do início da era cristã e ocupado até o final do Século II.

Cinco de novembro: Em seguida, na mesma direção, está o Geoglifo Cinco de Novembro, composto por um retângulo medindo 117 metros por 144 metros 36 km a leste do sítio Alto alegre, ainda na margem direita da rodovia.

Sítio JD: Situado 9 KM após o Cinco de Novembro, desta vez na margem esquerda, o Geoglifo JD tem duas estruturas quadradas, cada uma com 130 metros de lado. As trincheiras nesse sítio medem 12 e 14 metros de larguras e 1,6 e 2,1 metros de profundidade.

Sítio Fazenda Aref: Situado a 19km do Geoglifo JD, na margem direita da BR364, pouco antes da entrada para Acrelândia. Trata-se de um Trapézio, com lados medindo entre 90 e 70 metros e profundidade de até 1,5 metros.

BR 317 – Rio Branco/Boca do Acre

Fazenda Baixa Verde II: Saindo de Rio Branco em direção a Boca do Acre, depois de 28 km, na margem direita da rodovia. Composto por uma estrutura quadrada que foi cortada pela rodovia. O quadrado tem 120 metros de lado e as trincheiras medem em torno de 14,7 metros de largura e 1,5 de profundidade.

Severino Calazans: 4,5 km após o Geoglifo Baixa Verde II, em direção à Boca do Acre, situado à esquerda, encontra-se o Geoglifo Severino Calazans, que também foi cortado pela rodovia. É um quadrado com 230 metros de lado e trincheira com 12 metros de largura. Este é um dos sítios mais antigos pois, segundo estudos, foi construído mil anos antes da era cristã.

Jacó Sá: Um dos mais famosos e mundialmente reconhecido. Possui horário de visitação e é possível caminhar sobre ele tranquilamente. Para chegar basta seguir direto, 8 km ao norte do sítio Severino Calazans, também na margem esquerda. Composto por duas estruturas quadradas, um deles contendo um círculo inscrito. Os estudos realizados revelam que sua construção e utilização deram-se na segunda mete do primeiro milênio, entre os séculos VI e VIII.

Sítio Tequinho: Outro geoglifo famoso internacionalmente é o Tequinho, localizado após 11 km a frente. Próximo à entrada da Vila Pia, à direita, no Ramal do Pelé por 2,5 km, chega-se ao local do sítio arqueológico. O Sítio Tequinho é considerado por muitos o mais complexo. São dois grandes quadrados, com trincheiras triplas e um caminho largo na direção do rio.

BR 317 – Rio Branco/Xapuri

Geoglifo BR 317: Após 66,5 km sentido Xapuri, a rodovia corta o sítio que leva o mesmo nome. Composto por duas estruturas irregulares: uma elipse, medindo 100 m por 85 m, e uma segunda trincheira por volta desta, que se inicia de forma mais pronunciada junto à rodovia.

Bimbarra: 28,5 km depois, encontra-se o geoglifo Bimbarra, situado em uma fazenda a apenas 1 km do centro da cidade de Capixaba. Trata-se de duas estruturas unidas pela mesma trincheira. A estrutura maior é um círculo irregular, com diâmetro de 260 m. A figura inscrita é um retângulo. As trincheiras medem cerca de 12 m de largura.

Fazenda Pontão: Após 17 km chega-se a Fazenda Pontão, onde há um geoglifo quadrado, com 145 m de lado e cantos arredondados. A trincheira medindo 11 m e de largura e 1,5 m de profundidade.

Sítio Eletronorte I: 19 km depois, na margem direita da rodovia, chega-se de ao Sitio Eletronorte I, que possui formato de octógono, com 328 m de diâmetro. As trincheiras medem 13 m de largura e pouco mais de 1 m de profundidade A trincheira é larga (17 m) e profunda (3 m), seu tamanho pequeno proporciona uma boa visualização de toda a estrutura.

Sítio Los Angeles: Localizado dentro de uma fazenda a 1,5 km da rodovia e com entrada a 11 km do Sítio Piçarreira, pela margem esquerda da BR-317. Com trincheira profunda e diâmetro de 200 m, está posicionado no topo de um vale recortado pelo rio Abună. O sítio pode ter sido construído 200 anos antes da era cristã, sendo ocupado até pelo menos o século V.