Ex-namorado de Vanessa Lopes lamenta desistência da influencer

Vanessa Lopes apertou o botão de desistência no BBB 24 nesta sexta-feira (19/1). A criadora de conteúdo passou por momentos de instabilidade durante o tempo que ficou confinada e não aguentou a pressão emocional. O ex-namorado dela, Ricardo Rego, comentou a decisão da influencer.

“Ela claramente não estava bem. O jogo afetou demais o emocional dela. Van é uma pessoa forte, mas é sensível também. Estava torcendo muito para ela. Apesar de não estarmos próximos atualmente, sempre vai existir o carinho entre a gente”, afirmou.

O produtor de eventos ainda destaca a importância do amparo de familiares e amigos após a desistência de Vanessa Lopes do reality show. “Tenho certeza que ela vai se recuperar junto com sua família e amigos, todos a querem bem”, concluiu para a Quem.

Desistência de Vanessa Lopes

Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do BBB24 e deixará o reality global. A tiktoker conversava com outros participantes na sala quando se levantou e foi até o objeto fixado na parede. Os brothers e sisters tentaram convencê-la a não apertar, mas a tiktoker já tinha tomado sua decisão e até arrumado as malas.

“Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”, afirmou a sister enquanto ia em direção ao botão.

Nos últimos dias, a brasiliense passou por várias crises que preocuparam o público em relação a sua saúde mental.

Reação dos brothers

Lucas Henrique, Isabelle, Alane e Giovanna prontamente foram abraçar Vanessa Lopes. Outros participantes, como Vinícius e Leidy Ellen, ficaram chocados com a atitude da tiktoker. Rodriguinho, por sua vez, não esboçou nenhuma reação com o momento.

Em seguida, a influencer ainda ficou mais um tempo na casa mais vigiada do Brasil, em uma rodinha, sentada no chão, conversando com os brothers e chorando. Na sequência, ela entrou no confessionário e deixou o reality show.

O que Vanessa falou após apertar o botão

A agora ex-BBB não deixou a casa imediatamente após apertar o botão de desistência. Ela ainda conversou um pouco com os outros confinados.

Uma das pessoas com quem ela falou foi o paratleta Vinicius Rodrigues. “Você é o tipo de projeto social que eu queria. Isso que eu queria falar e não consegui, porque achei que iam me julgar por eu falar que queria um projeto sobre você”, disse Vanessa Lopes após abraçá-lo.

Em seguida, ela falou com todos os participantes que ainda estão no programa. “Gente, eu estou aliviada. Se eu saio ou não, todo mundo já se deu bem aqui, esquece, eu sei que sou…”, começou.

“Apertando aquele botão eu provo que eu não quero fazer mal a ninguém. Eu não quero que ninguém seja criticado, eu não quero que ninguém seja cancelado… e era o que precisavam em um programa desse, porque nas outras edições, as pessoas tinham tanto medo de serem canceladas que elas não viviam, não eram sinceras, e a gente precisa de sinceridade.”

Ela disse ainda que foi lida e que era sincera demais. “Eu sou muito expressiva, é óbvio, eu sou louca, eu vou ver coisas na parede, porque eu sou expressiva. Isso aqui é minha cara. Esse programa é minha cara, ele foi baseado em mim, eu tenho certeza”, garantiu.

Em outro momento, ela sentou no chão e voltou a fazer mais desabafos. Vanessa comentou que passou um ano se preparando para esse momento, lendo livros em casa, que parou de beber e “de viver”. Além de ressaltar que teve medo de falar que tinha um namorado ao entrar no programa.

“Eu não posso parar de viver pelo que os outros pensam de mim. E tem dores aqui sobre agressividade, sobre rivalidade feminina, dores sobre acharem que eu sou affair de caras que eu não sou, todas as minhas dores estão aqui”, afirmou na sequência.

No momento, ela foi chamada pelo Big Boss — voz misteriosa que fala com os participantes — ao confessionário. Assista aqui!